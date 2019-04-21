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ملك البحرين يلغي أحكامًا بإسقاط جنسية 551 متهمًا بالإرهاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بإلغاء أحكام بإسقاط الجنسية البحرينية عن 551 متهمًا بالإرهاب.
وأصدر الملك أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقًا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويأتي الأمر السامي استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد.
وكان ملك البحرين قد أصدر توجيهات سامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.
وكلف ملك البحرين، وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.
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