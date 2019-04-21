سوق الأسهم يستهل تعاملات الأسبوع مرتفعًا

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 43.14 نقطة ليقفل عند مستوى 9239.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخضري, الإنماء, اتحاد الاتصالات, الأحساء, أسمنت اليمامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بدجت السعودية, مجموعة فتيحي, رعاية, أسواق عبدالله العثيم, والأبحاث والتسويق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.84% و 5.04% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، اتحاد الاتصالات, الخضري, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي, اتحاد الاتصالات, سابك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 80.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3556.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 80 صفقة.