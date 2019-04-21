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الأجهزة الأمنية تباشر مهامها للكشف عن هوية الإرهابيين الأربعة في الزلفي
متابعات الخليج 365 - الزلفي
لا تزال الأجهزة الأمنية المختصة تباشر مهامها لكشف هوية الإرهابيين الأربعة المتورطين في الهجوم الإرهابي على مركز مباحث محافظة الزلفي.
كما يواصل الخبراء التعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم والتي قد تقود إلى معرفة العناصر التي تعاونت معهم أو التي قدمت لهم الدعم اللوجيستي.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أكد أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت بفضل الله عند الساعة (9:49) من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.
وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من موقع الهجوم الإرهابي في الزلفي أن المهاجمين قد ارتدوا ملابس رياضية داكنة وأقنعة سوداء فيما تسلحوا بأسلحة الرشاش واستخدموا قنابل بدائية الصنع لكن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد.
كما كشفت المقاطع والصور الأولية من موقع الحادث أن المهاجمين استخدموا سيارة يابانية الصنع من نوع تويوتا لم يتم الكشف عن بياناتها حتى الآن حيث من المرجح أن تكون مسروقة قبل العملية بعدة أيام.
هذا وقد عبر المواطنون عن فخرهم واعتزازهم برجال الأمن الأبطال الذين يضربون بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد وترويع الآمنين المطمئنين في ربوعه الواسعة.
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