انتقادات لفتح تسجيل الروضات عبر نظام نور Noor تزامنًا مع الاختبارات

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من فتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور Noor تزامنًا مع الاختبارات والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس مما تسبب في تعطل الموقع.

وتسبب الضغط من قبل أولياء الأمور على نظام نور Noor لتسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي المقبل مع الساعات الأولى من صباح اليوم، في تعطل السيرفرات الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى البطء الشديد الذي واجه مستخدمي الموقع.

وكان نظام نور بدأ قبل عدة أيام تلقي طلبات تسجيل الروضات عبر البوابة الإلكترونية بالرغم من الصعوبات التي واجهها البعض في التسجيل بسبب الضغط على الموقع.

واشتكى العديد من أولياء الأمور من صعوبة الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بـ نظام نور مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في الروضات حتى الآن.

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والمعروف أن التسجيل فى الروضات للأطفال أو الطلاب والطالبات أمر ضروري للغاية، حيث أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن شرط أساسي لضمان قبول الأطفال الراغبين في التسجيل في المرحلة الابتدائية إلى ضرورة أن يكونوا قد أتموا بالفعل الدراسة في إحدى الروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعتمدة بشكل رسمي من الوزارة أو المعتمد في نظام نور المركزي.

جدول تسجيل الروضات عبر نظام نور Noor

وحسب جدول تسجيل الطلاب في رياض الأطفال عبر نظام نور فقد تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

كما تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.

وتقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً.