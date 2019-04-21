صور.. مدير الأمن العام يتفقد مقر العمليات الأمنية بالرياض

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام مدير الأمن العام، الفريق أول خالد الحربي أمس، بزيارة إلى مقر مشروع العمليات الأمنية الموحد بالرياض ٩١١ والذي تشرف عليه وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة.

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واصطحب الزرعة مدير الأمن العام ومساعديه ومديري الإدارات العامة، في جولة على مقار المشروع شملت مبنى الألياف البصرية ومباني الإسكان والمواقف وصولاً للمبنى الرئيسي، وخلالها اطلعوا على مجسم مصغر للمشروع وشاهدوا مقطعًا لعرض مرئي يستعرض خطط الوكالة الحالية والمستقبلية.

وفي نهاية الزيارة أثنى مدير الأمن العام على المشروع الذي يعتبر إضافة هامة للدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – للأمن ورجاله مشيدًا بما شاهده من مكونات تقنية وخبرات بشرية نوعية لهذا المشروع الوطني الأمني المميز .