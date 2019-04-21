جنودنا البواسل يدحرون الإرهاب في الزلفي .. هنيئا لهذا الوطن

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

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بيد من حديد تضرب الأجهزة الأمنية على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن الغالي وترويع الآمنين فيه ليضرب جنودنا البواسل المثل في التفاني في العمل واليقظة في مجابهة الفئة الباغية.

جنودنا البواسل يدحرون الإرهاب .. هي العبارة التي تتردد ملء السمع والبصر في كل مرة ينجح فيها رجال الأمن في توجيه ضربة استباقية للخلايا الإرهابية أو التعامل وفق ما يقتضيه الموقف لصد الهجمات الإرهابية التي ينفذها ضعاف النفوس ممن يدينون بالولاء لأنظمة وجماعات معادية.

وقد نجح جنودنا الأبطال في صد هجوم إرهابي في الزلفي أسفر عن هلاك 4 من العناصر الإرهابية فيما لم تقع إصابات في صفوف رجال الأمن.

الشيخ عادل الكلباني أكد على دعمه لجنودنا الأبطال بالقول : اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وسددهم وانصرهم، وأعنهم، واجزهم عنا خير الجزاء ، واحفظ بلادنا قادة وشعبا وأرضا بحفظك واكلأها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام.

أما الإعلامي العربي أمجد طه فقال : من حق كل عربي أن يقول جنودنا البواسل يدحرون الإرهاب في الزلفي، لأن جنود السعودية العظمى اليوم يحاربون عن الأمة ومن أجل أمننا جميعاً..ونجاحهم فخر لكل حر .. نرفع العقال ..تحية وتقديرا لكم ..يا من تحاربون مشروع هدم القلعة الأخيرة الصامدة للأمة.

الأكاديمي ناصر البقمي عبر عن ذات المعنى بقوله : لطالما حدثنا التاريخ أن الخوارج هم رأس حربة كل مشروع خارجي يريد بالمسلمين شراً. الحمد لله على نعمة الأمن، الحمد لله على نعمة القوة والحزم، والحمد لله على رجال يبذلون أنفسهم في سبيل رد جنود الشيطان وأذنابه.

بدوره قال الإعلامي فواز الحارثي : حفظ الله هذا الوطن ورجال أمنه البواسل والحمد لله الذي رد كيد الأعداء في نحورهم، نعمة الأمن في الأوطان قيمة عظيمة يفتقدها البشر في أماكن كثيرة على هذه الأرض.