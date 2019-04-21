هلاك عصابة الرشاشات والأقنعة السوداء في الزلفي

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الزلفي

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من موقع الهجوم الإرهابي في الزلفي أن المهاجمين قد ارتدوا ملابس رياضية داكنة وأقنعة سوداء فيما تسلحوا بأسلحة الرشاش واستخدموا قنابل بدائية الصنع لكن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد.

وبحسب المعلومات الأولية فقد نجح رجال الأمن في صد هجوم إرهابي حين حاول مسلحون اقتحام مبنى أمن الدولة في الزلفي وتمكنوا من قتل 4 من العناصر الإرهابية المسلحة.

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وكشفت المقاطع والصور الأولية من موقع الحادثة أن المهاجمين استخدموا سيارة يابانية الصنع من نوع تويوتا، فيما يتم العمل على كشف هويتهم من قبل الجهات الأمنية.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت بفضل الله عند الساعة (9:49) من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.