“السعودية” تعلن الطوارئ بعد تعذر الاتصال بملاحين في سريلانكا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ، بعد تعذر الاتصال بملاحين اثنين في سريلانكا، وإصابة مضيفة.

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وكشفت الخطوط السعودية، في بيان على لسان المتحدث باسم الخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله، أنه “إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو اليوم (الأحد)، تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع من كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب «السعودية» في سريلانكا والمالديف”.

وأضاف أن الخطوة جاءت “للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها”. مؤكدا أن جميع الملاحين بخير، فيما لم تتمكن الشركة من الاتصال بملاحين اثنين، وما زالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما.

كما أوضح أن إحدى المضيفات تعرضت لإصابات طفيفة، وهي تتلقى العلاج حاليا بأحد مستشفيات كولومبو، وحالتها مطمئنة.