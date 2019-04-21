شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن بندر يرعى فعاليات مؤتمر سلامة المرضى السنوي الـ9 بجدة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يرعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز غداً (الاثنين) حفل افتتاح فعاليات مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع، الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بفندق ريتز كارلتون بجدة، وتستمر فعالياته على مدى أربعة أيام للمرة الأولى بالقطاع الغربي بمشاركة خبراء واختصاصيين وممارسين صحيين من المملكة وخارجها وذلك.

ويشارك في المؤتمر خبراء عالميون من النرويج، وبريطانيا، والدنمارك، وأمريكا وعدد من الخبراء المحليين والإقليميين، يقدمون خلالها أكثر من 60 محاضرة علمية وأكثر من 15 ورشة عمل، بحضور خبراء في الجودة والسلامة من مختلف القطاعات الصحية.

وسيناقش المؤتمر خلال جلساته العلمية العديد من المحاور التي تم اختيارها بدقة ومنها: السلامة خلال رحلة المريض العلاجية (سلسلة محاضرات باستخدام أسلوب المحاكاة)، السلامة في منظور خبراء الصحة بالتعاون مع خبراء سلامة الطيران والصناعات البتروكيميائية، سلامة المرضى والتعليم الطبي، تحسين مستوى السلامة الدوائية، مكافحة الأمراض المعدية في المنشآت الصحية، تحسين بيئة الرعاية الصحية.

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من جهته، ثمن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية وزير الحرس الوطني لهذا المؤتمر السنوي المميز، مبيناً أن انعقاد المؤتمر للسنة التاسعة على التوالي هو انعكاس لحرص القطاع الصحي في وزارة الحرس الوطني بتوجيهات ومتابعة من قيادات الوزارة على مواكبة الأداء الطبي للتطورات والمستجدات في مفاهيم وتطبيقات سلامة المرضى وفي مجال تحسين الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الشؤون الصحية تنظم هذا الملتقى العلمي في إطار رسالتها العلمية والبحثية إيمانا منها بأهمية سلامة الإجراءات ودقة المعايير في منشآتها الصحية، حيث تسعى دائما إلى تفعيل عنصر الجودة في مجال الرعاية الصحية ضماناً لسلامة المرضى وتكثيف برامج التعليم الصحي والتدريب الفني داخلياً وخارجياً وتوسيع مجالات البحث الطبي في مختلف التخصصات، عاداً سلامة المرضى الحجر الأساسي للرعاية الصحية المتقدمة، وإحدى أهم القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في المملكة.

وأكد الدكتور القناوي أن جميع الإنجازات والتطور الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في وطننا الغالي ومنها القطاع الصحي تحققت بتوفيق الله عز وجل ومن ثم دعم قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفق رؤية المملكة 2030.