شكرا لقرائتكم خبر عن 19972 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية بـ «تعليم القريات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أدى صباح اليوم الأحد الموافق 16/8/1440هـ (19972) ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بتعليم القريات اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439- 1440هـ وسط تكامل وجاهزية منظومة عمل الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.

وقد اتسمت أجواء الاختبارات بالطمأنينة والجدية والتزام النظام في جميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها.

وقد تفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي عددا من المدارس منها ثانوية العيساوية وابتدائية ومتوسطة قليب خضر واطلع على سير الاختبارات وتابع اللجان واطمأن على أداء الطلاب وانتظام القاعات وكفاية الملاحظين واطلع على السجلات الخاصة بالاختبارات وأعمال «الكنترول» وكذلك البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية، فيما قامت اللجان المشكلة لمتابعة سير الاختبارات من المشرفين والمشرفات بالزيارات الميدانية لجميع المدارس والاطلاع على أداء الطلبة وقد أشارت التقارير إلى نجاح تنظيم الاختبارات النهائية وجودة أداء الطلبة لهذه الامتحانات. من جهة ثانية وجه الدكتور الثبيتي جميع المشرفين والمشرفات بتقديم المساعدة والرعاية للمدارس أثناء الزيارة حرصا على حسن أداء الطلبة.