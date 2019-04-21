شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يبحث دعم مشاريع المنطقة مع وزير المالية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
التقى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بمقر الوزارة بالرياض, وذلك ضمن عدد من اللقاءات التي يعقدها أمير الجوف مع عدد من الوزراء.
وبحث الأمير فيصل بن نواف مع الجدعان عدداً من الموضوعات والعمل على اعتماد المشاريع التنموية في المنطقة ومحافظاتها، ودعم ميزانيات الجهات الحكومية بمنطقة الجوف بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها.
من جهته أكد وزير المالية أن منطقة الجوف تحظى باهتمام الوزارة في مساعدتها على تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.
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