شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: 60 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطوالة (حائل)

أدى صباح اليوم (الأحد) أكثر من 60 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم منطقة حائل اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ وسط تكامل وجاهزية منظومة عمل الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة حائل يوسف الثويني أن الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات وقيادات مدارس البنين والبنات أنهت تحضيراتها كافة لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يضمن أدائهم للاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكاتب التعليم.

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وأوضح مدير عام التعليم أنه تم تخصيص منظومة عمل من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات إلى الميدان بشكل يومي لمتابعة سير أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية، أو الاتِّصال الهاتفي أو عبر برنامج «نور»، والعمل على جمع الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج.

ودعا المدير العام أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية ومعرفة جدول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم من التصرفات غير الحميدة خارج ميدان المدرسة ودعمهم بالاحتياجات كافة ليجنوا ثمار جهدهم، ويحققوا النجاح.

وقدم مدير التعليم شكره لكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونها مع المدارس بالصورة الحضارية والنظامية.