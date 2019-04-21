شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في مدارس ينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع)

أدى أكثر من 35 ألف طالب وطالبة صباح اليوم (الأحد) بمدارس تعليم ينبع المتوسطة والثانوية، اختبارات اليوم الأول لنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمة التابعة لها.​ وتفقد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، يرافقه فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التربوية سير العمل في لجان الاختبارات، في عدد من المدارس المتوسطة والثانوية في المحافظة بدأها بثانوية الحسن بن الهيثم مؤكدًا على سير الاختبارات في أجواء هادئة ومريحة، وتوفر المتطلبات الضرورية للمدارس وفق أحدث التقنيات والوسائل التعليمية.​ وكان مدير التعليم قد بعث برسالة لطلبة المدارس في وقت سابق عبر وسائل التواصل متمنيًا لهم التوفيق والسداد، ودعاهم من خلالها إلى الاستعداد بالاستذكار والتركيز الذكي بعيدًا عن القلق والخوف، مبينًا أن الاختبارات محصلة جهدهم واجتهادهم طوال العام.

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كما وقف مساعد مدير تعليم ينبع للشؤون التعليمية سليم العطوي، على سير الاختبارات في عدد من المدارس بالمحافظة والتقى بقيادات المدارس، وتجوّل داخل قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافقَ المدرسة وتجهيزاتها، مستمعًا لأهم الملاحظات وآلية انتظام سير الاختبارات.

​من جهتها تابعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أديبة الفايدي سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة (بنات) للاطمئنان على تهيئة الجو التربوي الملائم، مبينة أن الاختبارات تسير بصورة مُطَمْئِنة وعلى الوجه المطلوب، وفق ما خُطط له؛ مضيفة أن الخطة التنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً في القطاع، يشرف عليها أكثر من 300 من مشرفي ومشرفات الإدارة، ومتابعة يومية مع قيادات المدارس؛ لرفع التقارير عن سير العمل أثناء الاختبارات، وحل الإشكالات الميدانية التي قد تحدث.​

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