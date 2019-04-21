شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تدعمان الشعب السوداني بـ3 مليارات دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي.

وسيتم تخصيص 500 مليون دولار من المساعدات المقدمة من البلدين وديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنية السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الحاجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.