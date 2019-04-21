شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة»: إحباط هجوم استهدف «مباحث الزلفي».. ومقتل 4 إرهابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت بفضل الله عند الساعة (9:49) من صباح اليوم (الأحد) الموافق 1440/8/16، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على أثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث باسم أمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهماتها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.