أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تشغيل مسلخ المعيصم النموذجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تشغيل مسلخ المعيصم النموذجي بعد أن تمت إجراءات التطوير وتحسين آلية العمل به بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.

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وبينت أن المساحة الإجمالية للمسلخ بلغت 3570 مترًا مربعًا ويحتوي على 32 نقطة ذبح بطاقة استيعابية 3200 رأس في الساعة حيث قُسِّم المسلخ إلى قسمين منفصلين، قسم لخدمة المواطنين والمقيمين وقسم لخدمة الحجاج والمتعهدين.

وأشارت الأمانة إلى أن الخطة التشغيلية للمسلخ تضمنت تخصيص صالات خاصة للانتظار، مع أربع مسارات بألوان مختلفة لدخول الذبائح بشكل منظم بحيث يأخذ كل مسار لون معين يتوافق مع لون الذبيحة ورقمها، وتتابع عبر لوحة إلكترونية مرقمة، إضافة إلى أنه غطي كامل المسلخ بكاميرات المراقبة لضمان جودة العمل، كما يتواجد في المسلخ عدد من الأطباء البيطريين وذلك للكشف على الذبائح قبل الذبح للتأكد من سلامتها وبعد الذبح للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك .

يذكر أن هذا الإجراء التنظيمي يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام ومعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ وذلك من خلال وضع حلقة مرقمة من البلاستيك على إحدى رجلي الماشية الخلفية لها نفس لون المسار وتحمل رقمًا يعطى للمستفيد لمتابعة ذبيحته حتى استلامها.