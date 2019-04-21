السعودية | البرهان: السعودية دعمتنا ونعمل معها عن كثب

شكرا لقرائتكم البرهان: السعودية دعمتنا ونعمل معها عن كثب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس المجلس العسكري الانتقال السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن السعودية قدمت لنا دعما ونعمل معها عن كثب.
وخلال مقابلة مع تلفزيون السودان، شكر البرهان المملكة العربية السعودية وروسيا ومصر، على "مساعدة السودان" في هذه الأزمة.
وأعلن رئيس المجلس الانتقالي أن المجلس سيسلم السلطة للشعب دون تأخير.
وثمن البرهان، خلال المقابلة، دور الشباب في الثورة، وقال إنه يقف إلى جانبهم، مشيراً إلى أن المجلس ليس خصماً لأحد.
وقال إن القوى السياسية قدمت أكثر من 100 رؤية وتدرس اللجنة السياسية هذه الرؤى، ونتوقع أن نكون سلمنا الردود عليها قبل نهاية الأسبوع. وأعلن البرهان استعداده تسليم مقاليد الحكم "غداً" إذا اتفقت الساحة السياسية.
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