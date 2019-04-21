، العراق.. الإعدام لـ4 "دواعش" استهدفوا المواطنين بجرائم إرهابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسلمهم من "قسد"

قضت محكمة جنايات عراقية على أربعة أشخاص بالإعدام شنقاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسوريا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان عن لمجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد.

وأوضح المجلس أن العراق تسلّم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبين لديه من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف أن أحد الرجال الأربعة يحمل الجنسية العراقية.

وبيّن المجلس أن المحكمة أدانت المتهمين الأربعة بالانتماء إلى التنظيم المتشدد، وتنفيذ عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا.