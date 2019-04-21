، "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على مباحث الزلفي ،

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث محافظة الزلفي.
وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها في جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية لحماية الأمن والحفاظ على سلامة مواطنيها.
ونوه "العثيمين" بيقظة رجال الأمن السعودي الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن الذين خططوا لها ودعموها ينفذون فقط مخططاً يائساً يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة؛ وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين كل أعمال الإرهاب.
وكان إرهابيون قد هاجموا مركز محافظة الزلفي في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدّت لهم قوات رئاسة أمن الدولة وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين.
"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على مباحث الزلفيعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-04-21
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث محافظة الزلفي.
وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها في جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية لحماية الأمن والحفاظ على سلامة مواطنيها.
ونوه "العثيمين" بيقظة رجال الأمن السعودي الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن الذين خططوا لها ودعموها ينفذون فقط مخططاً يائساً يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة؛ وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين كل أعمال الإرهاب.
وكان إرهابيون قد هاجموا مركز محافظة الزلفي في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدّت لهم قوات رئاسة أمن الدولة وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
04:27 PM
أكدت وقوفها التام مع المملكة في مواجهة العنف والتطرف
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث محافظة الزلفي.
وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها في جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية لحماية الأمن والحفاظ على سلامة مواطنيها.
ونوه "العثيمين" بيقظة رجال الأمن السعودي الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن الذين خططوا لها ودعموها ينفذون فقط مخططاً يائساً يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة؛ وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين كل أعمال الإرهاب.
وكان إرهابيون قد هاجموا مركز محافظة الزلفي في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدّت لهم قوات رئاسة أمن الدولة وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، وهو ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين.
، "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على مباحث الزلفي ،
المصدر : الخليج 365
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