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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا ومركز الجوشن بمحافظة ثار والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-21
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا ومركز الجوشن بمحافظة ثار والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
04:22 PM
نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.. تستمر حتى الـ8 مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا ومركز الجوشن بمحافظة ثار والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، تنبيه "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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