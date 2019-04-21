إحباط هجوم إرهابي على مركز أمني في الزلفي ومقتل أربعة إرهابيين

تناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر ”هجوما إرهابيا“ على مركز مباحث الزلفي وهي محافظة تابعة لمنطقة الرياض وسط المملكة العربية السعودية. وبحسب حسابات سعودية فإن ”الهجوم الإرهابي“ كان يستهدف مقر رئاسة أمن الدولة بالزلفي ولله الحمد تمكن الأبطال من التصدي لهم وقتل أربعة إرهابيين.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين واحد منهم داخل السيارة الصغيرة من نوع ”تويوتا كامري“، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم بينما تظهر جثتان ممدتين أمام ما يبدو أنه بوابة المركز، وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم ما يرجح أنها كانت تحمل متفجرات.

هذا وينتظر أن يصدر بيان من أمن الدولة يكشف تفاصيل الحادثة

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