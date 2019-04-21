صورة تاريخية للملك عبدالعزيز مع الشيخ حمد آل خليفة في قصر القضيبية بالمنامة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة للملك المؤسس برفقة ملك البحرين الشيخ حمد آل خليفة، في قصر القضيبية بالمنامة، خلال زيارة للملك عبدالعزيز للبحرين. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1939 (1358 هـ)، الملك عبدالعزيز، رحمه الله أثناء جلوسه في سيارة مع الشيخ حمد آل خليفة.

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