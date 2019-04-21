بعد موجة ضغط للآباء على الموقع.. أيقونة تسجيل الصغار بـ نور تختفي

اختفت أيقونة تسجيل الأبناء من برنامج “نور”، ولم تعد تظهر لأولياء الأمور؛ مما زاد من حيرتهم حول كيفية تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال.

وبعد عطل، عاد الموقع للعمل، وأصبح الدخول إليه سهلًا، بعد حذف أيقونة تسجيل الأبناء التي تسببت في ثقل الموقع وتعطله.

يُذكر أن موقع “نور” التابع لوزارة التعليم، لا يزال حتى هذه اللحظات يشهد ضغطًا كبيرًا؛ مما تسبب في تعطيله أو عدم القدرة على الدخول إليه؛ إذ تزامن ذلك مع فترة الاختبارات وما يصاحبه من إدخال درجات.