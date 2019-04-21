رابط تسجيل الروضات الحكومية 1441 - 1440 في السعودية - نظام نور

يتيح موقع نور تسجيل رياض الاطفال 1441 في الروضات الحكومية 1440 – 1441، هذه من ضمن خدمات نظام نور الذي تعمل عليه وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، لتقديم كافة الخدمات الممكنة عبر بوابة إلكترونية تسهل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور.

رابط موقع نور للتسجيل في الروضات الحكومية 1441

ووضعت الوزارة بعض الشروط، ومن الضروري أن يتعرف ولي الأمر على مثل هذه الشروط لكي يحاول الإمتثال لها بشكل كامل لضمان تسجيل مقبول وناجح.

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ويجب على أولياء الأمور قراءة جدول الروضات لمعرفة الروضات القريبة من المنزل، ومعرفة الشواغر الموجودة بها، مع ضرورة أن تكون تلك الروضة التي سيدرس بها الطفل معتمدة ضمن برنامج نظام نور.

وتعد عمليات تسجيل الروضة في نظام نور 1441ذات أهمية كبيرة في عملية التعليم، وطريقة التسجيل الروضة بسيطة للغاية، لكن في البداية يلزم أن تكون تمتلك حساباً علة موقع برنامج نظام نور، وفى حال كان لديك حساب سابق قمت بالتسجيل من خلاله لطالب آخر فيمكنك استخدامه.

ويمكن عبر نظام نور البدء في التسجيل في الروضات الحكومية، وذلك بعد قيامك بتسجيل حساب ولي أمر، وعلى الفور بعد تسجيل الحساب تبدأ الخطوات الفعلية في إضافة أحد أبنائك إلى الروضة مستخدماً الحساب الخاص بك من خلال لوحة التحكم داخل النظام.