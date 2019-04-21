المملكة تدين وتستنكر سلسلة التفجيرات الإرهابية في سريلانكا

أكدت ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، اليوم الأحد، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.
وتقدمت المملكة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددًة على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.
وقتل أكثر من مئة شخص، وأصيب ما يربو على 250 آخرين، جرّاء ست تفجيرات ضربت كنائس وفنادق بسريلانكا، صباح اليوم.
ولم يتحدث المسؤولون عن هجوم إرهابيّ، لكن يبدو أن الانفجارات استهدفت الأماكن الدينية والاقتصادية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، إنه تم إجلاء المصابين، بينما طوّقت قوات الأمن مناطق الانفجارات وبدأت عمليات البحث.
وكان من بين المصابين أجانب يقيمون في الفنادق الثلاثة في قلب كولومبو، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة والمطار في أعقاب التفجيرات.
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