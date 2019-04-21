أشاد بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة
تفقد محافظ «الداير» نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي (١٤٣٩-١٤٤٠) هـ بالحد الجنوبي، يرافقه مدير مكتب التعليم، سالم المالكي، واطلع على سير الامتحانات والإجراءات المتخذة لتسهيل كل ما يمكن للأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة.
ووقف بن لبدة على قاعات الامتحان بمدرسة الداير المتوسطة، واستمع إلى شرح مفصل من قائد المدرسة عن إجراءات والتدابير المتبعة للسير بفترة الاختبارات إلى برّ الأمان، وتنظيم وإدارة الاختبارات النهائية للفصل الأول بالمدارس الحدودية والتوأمة.
وأشار بن لبدة إلى متابعة وحرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز -أمير منطقة جازان- وسمو نائبه وتوجيهاتهم التي نصت على تذليل جميع الصعاب التي قد تعترض أداء أبنائنا الطلاب لاختباراتهم بيسر وسهولة.
وشدد بن لبدة على ضرورة تضافر الجهود وخصوصًا الأسرة والمدرسة خلال هذه الفترة التي قد تحصل بعض الظواهر السلبية ويستغلها ضعاف النفوس، مشيرًا أنه يجب على الأسرة متابعة الأبناء أثناء وبعد فترات الاختبار.
ووجّه بن لبدة بتكثيف الجهود من جميع الجهات لضمان سير الامتحانات بمحافظة الداير بشكل إيجابي والتعامل بشكل سريع مع ما قد يعكر صفو الامتحانات، ولضمان انسيابية وصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ الداير يطمئن على سير الاختبارات في مدارس الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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