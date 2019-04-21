«حساب المواطن» يودع أكثر من 40 مليار ريال للمستفيدين في 17 شهرًا

التسجيل متاح للجميع على مدار العام
بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن 0.3%، ليبلغ إجمال أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد، مقارنةً بالدفعة الماضية، التي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون.
وبلغ إجمال المبالغ المدفوعة في دفعة شهر إبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون، مُشكلين 61% من إجمال المستفيدين، بينما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، ليشكلوا ما نسبته 39%.
وأشارت أرقام الدفعة إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر، شكّلن 7%، بينما بلغت نسبة الذكور 93%، وشكّل المستقلات الإناث 53%، بينما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%،، وأن 84% من إجمال المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون، قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
ودعا القحطاني المواطنين للتقديم والتسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة، مبينًا أن التسجيل متاح للجميع على مدار العام، بشرط تجاوز معايير الأهلية والاستحقاق. موضحًا أن دراسة الأهلية تتم بشكل شهري بعد كل دفعة للمتقدمين المكتملة طلباتهم، قبل يوم 10 من الشهر القادم.
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