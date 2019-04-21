«هدف»: 25 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج دعم النقل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن إجمال الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، بلغ 25 ألف سيدة، منذ إطلاق البرنامج حتى الآن.



وأشار الصندوق، إلى أنه أجرى في وقت سابق، تحديثات جديدة على شروط التحاق المرأة العاملة في برنامج «صول»، بما يتناسب مع مصلحة المستفيدات، والتحاق شريحة أكبر من بنات الوطن بالبرنامج، الذي يهدف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.



وأوضح، الصندوق أن برنامج «وصول »، يهدف إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن، وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.



وأشار «هدف» إلى أن مقدار الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» هو 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا.وتضمّنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج «وصول» من خلال الرابط http://wusool.sa.