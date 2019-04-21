«الزكاة والدخل» توضح كيفية إيقاف «الرقم المميز» وحالات الخضوع للضريبة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن أبرز التساؤلات التي تلقتها على مدار الأسبوع الماضي، مشددة على ضرورة التزام المنشآت الخاضعة بتقديم إقراراتها خلال 120 يومًا بعد انتهاء السنة المالية، لافتة إلى خضوع العمولات ورسوم الوساطة إلى الضريبة أيضًا.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، كيفية إيقاف الرقم المميز من بوابته الإلكترونية، قائلة: بعد تقديم الإقرارات وسداد المستحقات يمكن الإيقاف، من خلال الدخول على موقع الهيئة، واختيار أيقونة تحديث إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة، ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.

وفي شأن توقيت تقديم إقرارات الزكاة للمنشآت الخاضعة، أكدت أنه يجب على كل منشأة تقديم إقراراتها الزكوية خلال 120 يومًا، بعد انتهاء السنة المالية، لافتًا إلى أن العمولات أو رسوم الوساطة التي يتم تلقيها مقابل تقديم الخدمات، تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا كان مقدم الخدمة مسجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ولفتت الهيئة، إلى أن جميع المنشآت الخاضعة للضريبة، والتي تقل إيراداتها السنوية عن 40 مليون ريال، عليها تقديم إقراراتها كل ثلاثة أشهر، ويجب أن يتم دفع الضريبة المستحقة من قبل المنشأة في آخر يوم من الشهر التالي لانتهاء فترة الضريبة ربع السنوية.