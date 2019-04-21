بالصور.. أمير القصيم يقدّم هدية الأهالي للجنود المرابطين على الحد الجنوبي

قدّم أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، هدية أهالي المنطقة لأبطال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي للبلاد، واصفًا إياها بأنها شيء يسير على ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحية بأرواحهم فداء للوطن.

واعتبر أمير المنطقة، أن تلك الهدية أقل بكثير مما يُمكن تقديمه للمرابطين والمجاهدين والواقفين على حدود الوطن في الحد الجنوبي، قائلًا: لقد تعود أبناء منطقة القصيم على تقديم جزء بسيط لهؤلاء الأبطال؛ تقديرًا لما يبذلونه من غال ونفيس في سبيل حماية الحدود، حامدًا الله على هذه المشاعر الوطنية، وعلى هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة من مزارعها، ورجال أعمالها، تعبيرًا عن مشاعرهم تجاه رجالات القوات المسلحة، والمرابطين على الحد الجنوبي.

وأضاف أمير المنطقة: إن جميع أرواحنا هدايا للدفاع عن الوطن والذود عنه، ولو استطعنا أن نهدي أرواحنا للجنود في الحد الجنوبي لقدمناها، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يرحم من قضى نحبه منهم، وأن يشفي مصابيهم، وأن يدحر أعداءهم، وأن يجعل بلاد التوحيد منصورة دائمًا تدافع عن الحق.

ودعا أمير المنطقة، أن يجعل الله هذا الوطن أمنًا مطمئنًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وبشجاعة الرجال البواسل الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعن هذه البلاد الطاهرة.



جاء ذلك، بعد أن أطلق أمير منطقة القصيم، اليوم الأحد، بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكلاء الإمارة والمحافظين والمسؤولين، هدية أهالي منطقة القصيم للجنود المشاركين بالحد الجنوبي.