بالصور.. «الهلال الأحمر» يختتم مشاركته في مهرجان الورد الطائفي

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مشاركتها في النسخة الـ15 لـ«مهرجان الورد الطائفي»، المقام في منتزه الردف، بينما أوضحت الهيئة، أن إجمال الحالات التي تعاملت معها فرق الإسعاف والتطوع خلال الفعالية، بلغت 175 حالة، تم نقل17 منها للمستشفيات لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة.

وجاءت مشاركة «الهلال الأحمر» السعودي بتغطية جميع أنحاء المنتزه بفرق إسعاف مترجلة، إضافة إلى عربتي جولف، وتمركز سيارتي إسعاف على بوابات المنتزه.

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ومن ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم «الهلال الأحمر» السعودي في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، إن ما توليه الهيئة من اهتمام للمشاركة في مثل هذه المهرجانات ينبع من الحرص على نشر التوعية بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين عن حدوث طارئ.

وأضاف الثبيتي: تنوعت مشاركة الهيئة بتنظيم المحاضرات التوعوية عن أهمية الإسعافات الأولية، وأضرار التجمهر عند الحوادث، ومخاطر السرعة، بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمحافظة. وقد ركزت الهيئة على تغطية جميع المرافق داخل المنتزه بفرق إسعافية راجلة بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف بن مشعل القرشي، إضافة إلى تغطية دوري كرة القدم لمهرجان «الورد الطائفي» في نسخته الـ15 بفرق إسعافية.

وأوضح الثبيتي، أن إجمال الحالات التي تعاملت معها فرق الإسعاف والتطوع، بلغت 175 حالة، تم نقل17 منها للمستشفيات لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة، بينما تنوعت الحالات بين إجهاد حركيّ، وأزمات تنفسية وقلبية وسقوط ومرضى السكري وحالات مرضية بسيطة تم التعامل معها جميعًا.