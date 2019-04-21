التأمينات: بإمكان المرأة المشتركة صرف مستحقاتها دون مساعدة الغير

حذّرت من عمليات نصب واحتيال تتعرض لها النساء
أكّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، أن المبالغ الخاصة بالمرأة المشتركة، هي حق من حقوقها، وتستطيع التقدم بطلب صرفها في أي وقت تشاء بطريقة سهلة وميسرة، بينما حذرت مشتركيها من عدم مشاركة معلوماتهم أو بياناتهم مع الغير؛ حتى لا يتعرضوا للاحتيال والاستغلال، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء.
وقالت المؤسسة: إنه من منطلق الحفاظ على حقوق المشتركات، فإنها توضح أن المبالغ الخاصة بالمرأة المشتركة هي حق من حقوقها وتستطيع التقدم بطلب صرفها في أي وقت تشاء بطريقة سهلة وميسرة؛ عبر الدخول على خدمات المؤسسة الإلكترونية أو باستخدام تطبيق «تأميناتي»، وخلال خطوات بسيطة وسريعة، أو عبر زيارة أحد مكاتب المؤسسة دون الحاجة إلى اللجوء لمثل هؤلاء الأشخاص.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي كـ«تويتر» مجهولة المصدر، يدعون فيها صعوبة استخراج حقوق المرأة من التأمينات، وأن باستطاعتهم تسهيل ذلك ودعمهم من بعض المؤثرين من خلال الإعلان عن هؤلاء عبر حساباتهم في السناب شات.
وأهابت المؤسسة بالعملاء عدم مشاركة معلوماتهم أو بياناتهم مع الغير لكي لا يتعرضوا للاحتيال والاستغلال، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء المعلنين
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