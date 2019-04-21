السعودية | تكليف ياسر الدوسري بإمامة التراويح والقيام بالمسجد الحرام.. والحذيفي والمهنا للمسجد النبوي

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رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، لموافقته على تكليف الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، بإمامة المصلين في صلاتي التروايح والقيام في المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك هذا العام (1440)هـ.

وأوضح معاليه أن هذه الموافقة الكريمة تمثل إحدى أوجه العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله تعالى أن يكتب له وافر الأجر والمثوبة على ما يقدمه للإسلام والمسلمين، وأن يجعله في موازين أعماله الصالحة، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها، وأن يعيد على مقامه الكريم وعلى هذه الأمة الإسلامية عامة مواسم الخير والبركة في صحة وخير وعافية.