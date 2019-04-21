السعودية | «المديرون» و«المهن الكتابية» الأعلى توطينا في القطاع الخاص بأكثر من 50 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 30 دقيقة - 12:24 مساءً, 21 أبريل 2019 م المناطق - الرياض حلت المهن الكتابية الأكثر توطينا (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة بالمهنة) بين جميع المهن في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018، بمعدل توطين 88.5 في المائة، في حين جاءت “مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد” الأقل توطينا بمعدل 5.1 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية” فإن “المهن الكتابية” و”المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال” الأعلى توطينا في القطاع الخاص السعودي بنسب 88.5 في المائة، و71.7 في المائة، أي بنسبة أكثر من 50 في المائة.

كما جاءت المهن الكتابية أيضا الأكثر استقطابا للسعوديين في القطاع الخاص “نسبة السعوديين في المهنة من إجمالي المواطنين في القطاع الخاص”.

ويعمل في المهن الكتابية أكثر من ربع العمالة السعودية في القطاع الخاص، بعدد 516 ألف مشتغل يشكلون 26.8 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي البالغ نحو 1.93 مليون مشتغل.

وقصرت وزارة العمل، العمل في عدد من المهن الكتابية على السعوديين فقط، من بينها “كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى”.

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