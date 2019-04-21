شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف طالب يؤدون الاختبارات النهائية بمدارس تعليم «شرق الدمام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أدى أكثر من 20 ألف طالب صباح اليوم (الأحد) الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1440/1439 في 47 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع مدارس تعليم شرق الدمام بالمنطقة الشرقية «بنين» وبمتابعتة وإشراف 47 مشرفا تربويا، وسط أجواء سادها الهدوء والراحة، تنوعت فيها المدارس باستقبال الطلاب بالماء والمشروبات الساخنة والفواكه الطازجة وكذلك الحلويات لإضفاء نوع من البهجة والسرور وتهيئة الطلاب نفسيا وتربويا، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتاب الطلاب في أول أيام الاختبارات.

وتفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان بعض مدارس المنطقة، وزار مدرسة ثانوية الشاطئ التابعة لمكتب شرق الدمام، كما تفقد مساعده للشؤون المدرسية فهد الغفيلي مدرسة متوسطة مكة التابعة لمكتب شرق الدمام، للاطلاع على سير عمل الاختبارات النهائية.

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من جانب آخر، تفقد مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد الزهراني بعض المدارس، واطلع على سير العمل، وأكد خلال تفقده أن الاختبارات سارت كما خطط لها «ولم نلاحظ أي تذمر أو عقبات سواء للطلاب أو للمعلمين في اليوم الأول».

وأكد الزهراني توفير جميع الوسائل والمستلزمات للطلاب وتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل طمأنينة وإعداد خطة لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس من خلال جولات إشرافية يومية طوال أيام الاختبارات يقوم بها المشرفون التربويون بالمكتب، مضيفاً أن رهبة الطلاب من الاختبارات قلت في السنوات الأخيرة، بفضل الله أولا ثم بجهود الزملاء في الميدان من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين، وذلك من خلال التوعية والنشرات التي توزع على الطلاب قبل الاختبارات بوقت كاف، وإقامة دورات في صياغة الأسئلة، إضافة إلى تهيئة المدارس لإيجاد بيئة مناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم في أجواء مريحة.

وهيأ مكتب التعليم بشرق الدمام إمكاناته المادية والبشرية لتوفير الأجواء المثالية التي يستطيع الطلاب من خلالها أداء اختباراتهم بيسر وسهولة، فيما قام المشرفون بتفقد المدارس قبل نهاية الأسبوع الذي يسبق أسبوع الاختبارات ومعالجة أي ملاحظات أو عقبات قبل بدء الاختبارات، ما أدى إلى انطلاقة موفقة لسير الاختبارات.