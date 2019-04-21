شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك المملكة العربية السعودية ، في معرض سوق السفر العربي في دبي في نسخته الـ26، خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الأول من مايو 2019، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف مشاركة المملكة، التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتعريف المختصين بقطاع السفر والسياحة العربي والعالمي بالخطوات التطويرية التي تشهدها صناعة السياحة السعودية والمشاريع الكبرى في الوقت الراهن، بدعم كبير من قيادة المملكة لتنفيذ رؤيتها الوطنية الشاملة، نحو الاهتمام بهذه الصناعة التي تعتمد عليها دول العالم في تعزيز مواردها.

كما يستفاد من هذا الملتقى الاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة بالقطاع السياحي، والنظر في محاكاة المميز منها، وفق ما يلائم السوق السعودي، إذ يعد هذا المعرض السنوي من أهم التجمعات الدولية المتخصصة بالشأن السياحي من خلال الحضور الكثيف لفعالياته ومتابعة الجديد فيه عبر وجود 90 دولة من حول العالم.

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ويعد المعرض فرصة سنوية للتعريف بالمنتجات والخدمات والوجهات السياحية للممكلة والفرص الاستثمارية المتاحة، ويسهم في الوقت نفسه، في بناء علاقات مثمرة بين الشركات السياحية الوطنية ونظيراتها الدولية، حيث يشارك هذا العام في جناح المملكة أكثر من 60 جهة مرتبطة بقطاع السياحة، من أبرزها المشاريع السياحية الكبرى التي أعلنتها المملكة أخيراً، وهي «نيوم» و«البحر الأحمر» و«أمالا» وبوابة مدينة الدرعية، والهيئة العامة للطيران المدني، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما تشارك الفنادق السعودية وشركات الطيران ووكالات السفر ومنظمو الرحلات، ويحتوى جناح المملكة على العروض التقنية وأفلام للمشاريع السياحية الكبرى والمواقع السعودية المسجلة بقائمة اليونسكو العالمية.

وتتميّز نسخة هذا العام بحضور مبادرة المواسم السعودية التي أعلنت في شهر فبراير الماضي، وتضم 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة، كما تبرز المشاركة المقومات الحضارية والطبيعية والاستثمارية التي تنفرد بها بلادنا، وكذلك شرح الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات السياحية والتراثية للمختصين والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين والضيوف من الجهات المشاركة ومنظمات السياحة، إضافة إلى تعريف المسؤولين في الشركات الاستثمارية العالمية بمشاريع الوجهات السياحية ضمن مناطق المملكة، وفرص الاستثمار في قطاع الإيواء، كما يعتبر ملتقى دبي فرصة سانحة للشركات السياحية السعودية للوصول إلى أسواق عربية ودولية للتسويق للمملكة كوجهة سياحية منافسة.

ويعد ملتقى سوق السفر العربي حدثاً عالمياً لقطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط، ويقام سنوياً على مدى أربعة أيام، ويستضيف المعرض أكثر من 40 ألف زائر من المتخصصين في قطاع السفر والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام الدولية بهدف التواصل واكتشاف أحدث اتجاهات قطاع السياحة.