شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس منطقة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف)

أدى صباح اليوم أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في 301 مدرسة متوسطة وثانوية للبنين والبنات في منطقة الجوف، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي سير الاختبارات في عدد من المدارس، واطمأن على اكتمال الخدمات التي تقدمها إدارات المدارس للطلاب، من تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وملاحظة تناسب توزيع الطلاب على القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات في يسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة.

كما تابع المساعد للشؤون التعليمية عبدالله الزيدان والمساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة الشايع والمساعد للشؤون المدرسية أحمد المفرج سير الاختبارات في عدد من المدارس، وطالبوا قادة المدارس بنشر ثقافة عدم الخوف من الاختبارات، وتهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات.