شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم جدة يتابع ميدانياً انطلاق اختبارات 300 ألف طالب وطالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أدى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بجدة اليوم (الأحد) أول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1440/1439 في أجواء تربوية مريحة وهادئة في مدارسهم وبمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي والمساعدين والقيادات التعليمية بالإدارة.

واطمأن الثقفي خلال جولته على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات، كما اطلع على نماذج من أسئلة الاختبارات وآلية تصحيح أوراق الإجابات وتدقيقها وآلية عمل اللجان في إدخال الدرجات، مشيدا بما شاهده من معنويات عالية وجهود مشكورة وإجابات تدعو للتفاؤل، مشيرا إلى أن جولات القيادات التعليمية (بنين وبنات) ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات، إضافة إلى وجود المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات وتذليل المعوقات إن وجدت.

وقدم مدير تعليم جدة الشكر والتقدير لقيادات المدارس ولمنسوبيها ومنسوباتها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات على جهودهم الكبيرة وعملهم المخلص المدعوم بالإنجاز والدقة في أعمال اللجان والتصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات، حاثا الطلاب على التوجه إلى منازلهم عقب الانتهاء من أداء الاختبارات والبعد عن التجمعات المشبوهة وتجنب أصحاب السلوكيات السلبية ورفقاء السوء حرصا على سلامتهم.

وعلى صعيد متصل، تابعت مساعدة مدير عام التعليم بجدة للشؤون التعليمية (بنات) سعاد آل منصور انتظام الطالبات وأداء الاختبارات بمدارس البنات، إلى جانب قيام مديرات المكاتب والإدارات التعليمية والمشرفات التربويات بجولات مماثلة للوقوف على انطلاقة الاختبارات وآلية الرصد وتهيئة الأجواء الملائمة للطالبات وتقديم الدعم اللازم.

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