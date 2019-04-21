أمطار متفرقة تتواصل حتى غد يتوقعها الحصيني مع انخفاض في الحرارة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطولات مطرية تتواصل حتى يوم غد على مناطق متفاوت من المملكة بينها أجزاء من العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع هطول أمطار، اليوم الأحد وصباح الاثنين، متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على أجزاء من جنوب منطقة الرياض وعلى الباحة، وعسير، ونجران، وجنوب الطائف، والشرقية، والشمالية، مع انخفاض في الحرارة، البداية من الشمالية ثم شمال الغربية، فالوسطى، مع غبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة)؛ فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، الشرقية).