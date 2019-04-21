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تطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الأربعاء المقبل، توصيات عدة تخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التوصيات التي جرى تأجيلها يناير الماضي بعد موجة من الجدل الصاخب وبخاصة التوصيتان اللتان جاء فيهما: "دعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي وفق تنظيماته لتنفيذ دوره"، والأخرى: "على الجهات العامة والخاصة، التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة".
وتوقعت مصادر لـ "الخليج 365"، أنه قد تُجرى بعض التعديلات على التوصيات بعد أن أُرجأ طرحها يناير الماضي للدراسة، ويُرجح أن تُلغى توصية واحدة مثيرة للجدل مع إضافة توصية جديدة مؤجلة من التقرير السابق مقدمة من أحد الأعضاء.
كما توقعت المصادر نفسها أن تُجرى بعض التعديلات الصياغية على التوصيات؛ لتتم مناقشتها والتصويت عليها مُجدداً لتكون الخلاصة ٣ توصيات جديدة يُتوقع مناقشتها.
مرجح إلغاء "المثيرة للجدل" .. توصيات "الأمر بالمعروف" مجدّداً بـ "الشورى"بدر العتيبي الخليج 365 2019-04-21
تطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الأربعاء المقبل، توصيات عدة تخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التوصيات التي جرى تأجيلها يناير الماضي بعد موجة من الجدل الصاخب وبخاصة التوصيتان اللتان جاء فيهما: "دعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي وفق تنظيماته لتنفيذ دوره"، والأخرى: "على الجهات العامة والخاصة، التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة".
وتوقعت مصادر لـ "الخليج 365"، أنه قد تُجرى بعض التعديلات على التوصيات بعد أن أُرجأ طرحها يناير الماضي للدراسة، ويُرجح أن تُلغى توصية واحدة مثيرة للجدل مع إضافة توصية جديدة مؤجلة من التقرير السابق مقدمة من أحد الأعضاء.
كما توقعت المصادر نفسها أن تُجرى بعض التعديلات الصياغية على التوصيات؛ لتتم مناقشتها والتصويت عليها مُجدداً لتكون الخلاصة ٣ توصيات جديدة يُتوقع مناقشتها.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
12:49 PM
مصادر تتوقّع تعديلات بالصياغة .. العودة الأربعاء وتأهب للمناقشة والتصويت
تطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الأربعاء المقبل، توصيات عدة تخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التوصيات التي جرى تأجيلها يناير الماضي بعد موجة من الجدل الصاخب وبخاصة التوصيتان اللتان جاء فيهما: "دعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي وفق تنظيماته لتنفيذ دوره"، والأخرى: "على الجهات العامة والخاصة، التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة".
وتوقعت مصادر لـ "الخليج 365"، أنه قد تُجرى بعض التعديلات على التوصيات بعد أن أُرجأ طرحها يناير الماضي للدراسة، ويُرجح أن تُلغى توصية واحدة مثيرة للجدل مع إضافة توصية جديدة مؤجلة من التقرير السابق مقدمة من أحد الأعضاء.
كما توقعت المصادر نفسها أن تُجرى بعض التعديلات الصياغية على التوصيات؛ لتتم مناقشتها والتصويت عليها مُجدداً لتكون الخلاصة ٣ توصيات جديدة يُتوقع مناقشتها.
، مرجح إلغاء "المثيرة للجدل" .. توصيات "الأمر بالمعروف" مجدّداً بـ "الشورى" ،
المصدر : الخليج 365
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