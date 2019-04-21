، مقطع صوتي لمضيفة "السعودية" تستغيث من "كولمبو" بعد تفجير قنبلة بالفندق ،

محمد بن مسعود - الدمام - تَعَرّضت لإصابة إثر تفجيرات ضربت فنادق عدة في العاصمة السيرلانكية

حصلت "الخليج 365" على مقطع صوتي يُعتقد أنه لمضيفة "الخطوط السعودية" التي أصيبت في تفجيرات سيرلانكا اليوم.

وعبر المقطع، وجّهت المضيفة استغاثةً باكية لكل من يسمعها؛ طالبة سرعة إسعافها؛ قائلة: "الشباب ماتوا بالمطعم تحت، وما في حد يطلب لي إسعاف".

وكانت "الخليج 365" قد علمت أن إحدى مضيفات "الخطوط السعودية"، تعرضت لإصابة في يدها؛ إثر التفجيرات التي ضربت فنادق عدة في العاصمة السيرلانكية كولمبو صباح اليوم؛ حيث كانت في فندق قراند سينامون؛ حيث وقع التفجير بالمطبخ.

ووفق المعلومات المتوفرة حتى الآن عن الواقعة؛ فإن المصابة كانت ضمن طاقم رحلة رقم "SV788" مسارها "الرياض- المالديف- كولمبو"؛ حيث يتوقف طاقم الطائرة في العاصمة السيرلانكية كولمبو، بعد استكمال عدد ساعات الطيران؛ حسب نظام الطيران.

وكان من المفترض مغادرتهم اليوم في تمام الساعة 5:35 مساءً إلى جدة ثم إلى الرياض.