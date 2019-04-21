، أكثر من 300 ألف طالب يختبرون في جدة.. والثقفي يتفقد ويشكر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بجهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات وجهودهم الكبيرة

أدى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بجدة، اليوم الأحد، أول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ، في أجواء تربوية مريحة وهادئة في مدارسهم وبمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي والمساعدين والقيادات التعليمية بالإدارة.

واطمأن "الثقفي" خلال جولته، على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات، كما اطلع على نماذج من أسئلة الاختبارات وآلية تصحيح أوراق الإجابات وتدقيقها، وآلية عمل اللجان في إدخال الدرجات؛ مشيدًا بما شاهده من معنويات عالية وجهود مشكورة وإجابات تدعو للتفاؤل.

وأشار إلى أن جولات القيادات التعليمية (بنين وبنات) ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات، بالإضافة لتواجد المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات وتذليل المعوقات إن وجدت.

وقدّم مدير تعليم جدة، الشكر والتقدير لقيادات المدارس ولمنسوبيها ومنسوباتها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، على جهودهم الكبيرة وعملهم المخلص المدعوم بالإنجاز والدقة في أعمال اللجان والتصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات؛ حاثًّا الطلاب على التوجه إلى منازلهم عقب الانتهاء من أداء الاختبارات والبُعد عن التجمعات المشبوهة، وتجنب أصحاب السلوكيات السلبية ورفقاء السوء؛ حرصًا على سلامتهم.

وعلى صعيد متصل، تابعت مساعِدة مدير عام التعليم بجدة للشؤون التعليمية بنات سعاد آل منصور، انتظام الطالبات وأداء الاختبارات بمدارس البنات، إلى جانب قيام مديرات المكاتب والإدارات التعليمية والمشرفات التربويات بجولات مماثلة؛ للوقوف على انطلاقة الاختبارات وآلية الرصد، وتهيئة الأجواء الملائمة للطالبات وتقديم الدعم اللازم.