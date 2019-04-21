، كتلة باردة تجثم فوق صدر المملكة يتوقعها "المسند": طريف أصقع من أوروبا! ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتوغل إلى الوسطى والشرقية وتبلغ ذروتها يوميْ الثلاثاء والأربعاء والغبار يتمدد

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن كتلة باردة تجثم فوق أجواء المملكة وتتوغل إلى الوسطى والشرقية، وتبلغ ذروتها يوميْ الثلاثاء والأربعاء.

وقال "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "يُتوقع اليوم أن تنحصر الأمطار على أجزاء من مناطق #نجران #عسير #الباحة #جازان"؛ مضيفًا: "يُتوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية باردة ونشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال والغرب والوسط".

وتابع: "بوجه عام درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في معظم المناطق؛ عدا الربع الخالي، وجنوب منطقة #الرياض، وفي أقصى الشمال السعودي يصل الانخفاض لنحو 10 درجات أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في مشهد جويّ قلما يتكرر".

وقال: "الآن الكتلة الجوية الاستثنائية الباردة تجثم فوق أجواء معظم المناطق في #السعودية، محولة أجواء شهر #أبريل الحالي إلى أجواء شبيهة بشهر #مارس تقريبًا".

وبيّن: "سجلت درجة الحرارة الصغرى في #طريف 7 درجات مئوية، وهي أقل درجة فجر اليوم في #السعودية وفي دول الشام أيضًا؛ بل أخفض من كثير من مدن أوروبا الغربية، وتجدر الإشارة إلى أن السجلات التاريخية لطريف تشير إلى أنها لم تسجل 7 درجات في 21 أبريل منذ 17 سنة (2003م)".

واختتم: "الكتلة الباردة الاستثنائية تبدأ في التراجع في الشمال والغرب من يوم غد تقريبًا، وتظل تتوغل ناحية الوسطى و#الشرقية حتى تبلغ ذروتها يوميْ الثلاثاء والأربعاء تقريبًا، ثم تبدأ في التراجع.. هذا والله أعلم".