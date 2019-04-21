، "الفيصل "يدشّن فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة .. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم بحفل جائزة التميز .. ترعاه "الخليج 365" إعلامياً الأربعاء المقبل

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة ‏الأمير خالد الفيصل، غداً الإثنين، فعاليات ‏الأسبوع الثقافي، لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة"، الذي يستمر لمدة يومين، حيث سيشهد تكريم الأمير للمشاركين في فعاليات العام الجاري، وذلك بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وتضمن ملتقى مكة الثالث هذا العام ١٤٤٠، عديداً من البرامج الثقافية الفاعلة من ندوات ونقاشات ومعارض مصاحبة ‏وورش العمل، إضافة إلى فعاليات معرفية متميزة وعروض مرئية، تتواءم والهدف ‏المرسوم للملتقى "كيف نكون قدوة؟"، بمشاركة عديد من الجهات ‏الحكومية والخاصة التي ستقدم مبادراتها في يومَي الملتقى فيما ستختتم الفعاليات الثقافية للمنطقة بحفل جائزة مكة للتميز، الذي ترعاه صحيفة "الخليج 365" إعلامياً، الأربعاء المقبل.

ويستهل الاسبوع الثقافي برنامج فعالياته الحافل في يومه الأول بزيارة ‏أمير منطقة المكرّمة، وسمو نائبه، للمعرض المصاحب لمبادرات العام الجاري، بجانب جولتهما على معرض الحج بين الماضي والحاضر الذي يعكس تطور خدمات الحج على مدى السنوات الماضية، ويتضمن البرنامج زيارة ورشة عمل "ريادة الأعمال والابتكار في الحج والعمرة"، ‏المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج (بادر) لحاضنات التقنية، بمشاركة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وسيقدم مجموعة من الشخصيات في جلسة تفاعلية تجاربهم الإيجابية في مجال الحج والعمرة، وكيف كانوا في خدمة ضيوف الرحمن في جلسة ستحمل اسم "تجربة وأثر"، فيما سيختتم الحفل الخطابي بتكريم الرعاة والفائزين بجائزة الريادة والابتكار، ويحوي برنامج اليوم الأول في الفترة المسائية حلقة نقاشية بحضور الأمير بدر بن سلطان؛ حيث سيتم تسلط الضوء فيها على تجربة ملتقى مكة الثقافي وأثره، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين بالمنطقة، يليها حوار بعنوان الإعلام الجديد والحج، ثم ورشة عمل الابتكار وريادة الأعمال في الحج والعمرة.

وسيقدم في اليوم الثاني ورشة عمل "إدارة الحشود في الحج بين النظرية والتطبيق"، وذلك للوقوف على الخطط التشغيلية لموسم الحج، وتجويد أداء العاملين فيه، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة.