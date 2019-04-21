، مفارقة من جازان .. شاب ينتقم من "ساهر" فتنقلب مركبته والشرطة تضبطه ،

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تمكنت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، من القبض على شاب بعد وقت قصير من اعتدائه وإتلافه إحدى كاميرات الرصد الآلي "ساهر" الموضوعة على قارعة أحد الطرقات لضبط السرعات.
وتشير ما حصلت عليه "الخليج 365"، من معلومات، إلى أن الشاب تعرَّض لحادث انقلابٍ بعد وقتٍ قصيرٍ من تكسيره كاميرا "ساهر" انتقاماً بعد أن رصدت عليه مخالفة.
وبعد ورود بلاغ للجهات المعنية بالحادث تم التعرُّف على المركبة التي استُخدمت في الواقعة، وتمّ توثيقها من قِبل كاميرا الرصد الآلي.
هذا وقد تمّ التحفظ على الشاب، وفتح تحقيق في الحادث لتحويله إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
مفارقة من جازان .. شاب ينتقم من "ساهر" فتنقلب مركبته والشرطة تضبطهقاسم الخبراني الخليج 365 2019-04-21
تمكنت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، من القبض على شاب بعد وقت قصير من اعتدائه وإتلافه إحدى كاميرات الرصد الآلي "ساهر" الموضوعة على قارعة أحد الطرقات لضبط السرعات.
وتشير ما حصلت عليه "الخليج 365"، من معلومات، إلى أن الشاب تعرَّض لحادث انقلابٍ بعد وقتٍ قصيرٍ من تكسيره كاميرا "ساهر" انتقاماً بعد أن رصدت عليه مخالفة.
وبعد ورود بلاغ للجهات المعنية بالحادث تم التعرُّف على المركبة التي استُخدمت في الواقعة، وتمّ توثيقها من قِبل كاميرا الرصد الآلي.
هذا وقد تمّ التحفظ على الشاب، وفتح تحقيق في الحادث لتحويله إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
12:19 PM
تم التحفظ عليه بعد ورود بلاغ بالحادث للجهات المعنية والتعرُّف على سيارته
تمكنت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، من القبض على شاب بعد وقت قصير من اعتدائه وإتلافه إحدى كاميرات الرصد الآلي "ساهر" الموضوعة على قارعة أحد الطرقات لضبط السرعات.
وتشير ما حصلت عليه "الخليج 365"، من معلومات، إلى أن الشاب تعرَّض لحادث انقلابٍ بعد وقتٍ قصيرٍ من تكسيره كاميرا "ساهر" انتقاماً بعد أن رصدت عليه مخالفة.
وبعد ورود بلاغ للجهات المعنية بالحادث تم التعرُّف على المركبة التي استُخدمت في الواقعة، وتمّ توثيقها من قِبل كاميرا الرصد الآلي.
هذا وقد تمّ التحفظ على الشاب، وفتح تحقيق في الحادث لتحويله إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
، مفارقة من جازان .. شاب ينتقم من "ساهر" فتنقلب مركبته والشرطة تضبطه ،
المصدر : الخليج 365
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