، انفجار جديد قرب حديقة حيوان بسريلانكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب سلسلة تفجيرات أوقعت 156 قتيلاً

وقع انفجار جديد على مقربة من حديقة حيوان Dehiwela في العاصمة السريلانكية كولمبو؛ حيث تفيد التقارير بأن الانفجار وقع في نزل بالقرب من حديقة الحيوان.

ووفق صحيفة "تايمز أون لاين" المحلية تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى كالوبويلا التعليمي من أجل تلقي العلاج، ولم يتم تحديد مقدار الأضرار الناجمة عن الانفجار حتى الآن.

ومع ذلك، تم إغلاق حديقة حيوان ديهويلا بعد الانفجار، حسبما قال دامميكا مالسينغ؛ المدير العام لحديقة حيوان ديهويلا.

وكانت أحدث إحصائية عن عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا، قد كشفت عن وقوع 156 قتيلاً، بينهم 35 أجنبيّاً؛ وفق "رويترز".

وكان المئات في سريلانكا قد أُصيبوا من جرّاء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح (القيامة)، صباح الأحد؛ حسبما أعلنت الشرطة.

ووقعت الانفجارات المتزامنة في كنيسة "سانت أنتوني" بكولومبو، وكنيسة "سانت سيباستيان" في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق).. كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وقُتل شخص على الأقل في فندق "سينامون غراند هوتيل" القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو؛ وفق ما أوضحه مسؤول في الفندق لـ "فرانس برس"؛ مشيراً إلى أن الانفجار وقع في مطعم.