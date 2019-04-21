السعودية اليوم / أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة



تبوك 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم, القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة سانغ كيون لي, والوفد المرافق له, الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه خلال الاستقبال بالقنصل العام الكوري الجنوبي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة.

وأعرب القنصل الكوري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة, منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات.

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12:35ت م

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