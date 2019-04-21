السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ دورتين لإعداد المدربين والمدربات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية



الدمام 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة التدريب، دورتين تدريبيتين لإعداد المدربين والمدربات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بمركز تدريب الهيئة بالخبر، ومركز التدريب النسوي بالدمام.

وتهدف الهيئة من إقامة الدورة لتأهيلهم كمدربين ومدربات للإسعافات الأولية، لتغطية أنحاء المنطقة كافة بالمدربين والمدربات الأكفاء لنشر ثقافة الوعي الإسعافي بين جميع أفراد المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين، ولزيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية للمحتاجين من المرضى والمصابين في الحوادث عند حدوثها - لا قدر الله -.

وتسعى الهيئة من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية لتأهيل المتدربين والمتدربات ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.

// انتهى //

12:19ت م

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