السعودية اليوم / أكثر من 15 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس وادي الدواسر



وادي الدواسر 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

أدى أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس تعليم محافظة وادي الدواسر اليوم, أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439 - 1440هـ، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري خلال متابعته ميدانياً للاختبارات أن سير الاختبارات النهائية مع بداية اليوم الأول رافقها زيارات ميدانية لأكثر من 100 من المشرفين والمشرفات لمدارس البنين والبنات بمحافظتي وادي الدواسر والسليل.

ودعا العُمري قادة وقائدات المدارس إلى توفير مزيداً من سبل الراحة من خلال البيئة الملائمة والمثالية والمناخ المناسب، والأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بجو من الطمأنينة والراحة مما سينعكس ذلك على نتائجهم في نهاية الاختبارات وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة والطالبات أثناء أداء الاختبارات.

// انتهى //

11:54ت م

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