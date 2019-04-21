السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يرعى بعد غدٍ حفل تخريج الدفعة الـ 11 لطلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان والدفعة الـ 6 من حملة الماجستير بالجامعة



تبوك 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان بعد غدٍ، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة السادسة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439 / 1440هـ والبالغ عددهم 457 طالب وطالبة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، أن عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس 416 طالباً وطالبة وفي برنامج الماجستير 41 طالباً وطالبة.

وعن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها، أفاد أنه على مستوى البكالوريوس وصل إلى 1559 طالباً وطالبة، وعلى مستوى الماجستير 167 طالبً وطالبة، فيما يصل عدد الطلاب والطالبات المسجلين الآن في برنامج البكالوريوس 1145 طالباً وطالبة وفي برنامج الماجستير 205 طالباً وطالبة.

وقال الدكتور اللحيدان: إن جامعة فهد بن سلطان تأسست في عام 1424هـ في مدينة تبوك لتكون اللبنة الأولى في تحقيق أحلام أبناء هذه المنطقة بتوجيه ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس الأمناء، حيث انطلقت الجامعة لتكون بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والتميز في التعليم العالي ذات تنوع في التخصصات تستفيد منها التنمية في المملكة العربية

وأشار مدير الجامعة إلى أن الجامعة تحتوي على أحد عشر تخصصاً في برنامج البكالوريوس في كليات الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم والدراسات الإنسانية، وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها للبنين والبنات، وفي مجال الدراسات العليا تمنح الجامعة درجة الماجستير في ستة برامج هي الماجستير التنفيذي، والماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال، وفي الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب.

ولفت الدكتور الحيدان إلى أن عدداً من طلاب وطالبات الجامعة مشمولون ببرنامج المنح الدراسية التي يقدمها سمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء الجامعة، إضافةً لوزارة التعليم، مبيناً أن الجامعة يدرس بها طلاب وطالبات من جنسيات مختلفة وتستفيد من عدة اتفاقيات مع جامعات عالمية وهيئات محلية.

// انتهى //

11:46ت م

0043



تبوك 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان بعد غدٍ، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة السادسة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439 / 1440هـ والبالغ عددهم 457 طالب وطالبة.وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، أن عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس 416 طالباً وطالبة وفي برنامج الماجستير 41 طالباً وطالبة.وعن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها، أفاد أنه على مستوى البكالوريوس وصل إلى 1559 طالباً وطالبة، وعلى مستوى الماجستير 167 طالبً وطالبة، فيما يصل عدد الطلاب والطالبات المسجلين الآن في برنامج البكالوريوس 1145 طالباً وطالبة وفي برنامج الماجستير 205 طالباً وطالبة.وقال الدكتور اللحيدان: إن جامعة فهد بن سلطان تأسست في عام 1424هـ في مدينة تبوك لتكون اللبنة الأولى في تحقيق أحلام أبناء هذه المنطقة بتوجيه ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس الأمناء، حيث انطلقت الجامعة لتكون بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والتميز في التعليم العالي ذات تنوع في التخصصات تستفيد منها التنمية في المملكة العربية السعودية وأشار مدير الجامعة إلى أن الجامعة تحتوي على أحد عشر تخصصاً في برنامج البكالوريوس في كليات الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم والدراسات الإنسانية، وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها للبنين والبنات، وفي مجال الدراسات العليا تمنح الجامعة درجة الماجستير في ستة برامج هي الماجستير التنفيذي، والماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال، وفي الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب.ولفت الدكتور الحيدان إلى أن عدداً من طلاب وطالبات الجامعة مشمولون ببرنامج المنح الدراسية التي يقدمها سمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء الجامعة، إضافةً لوزارة التعليم، مبيناً أن الجامعة يدرس بها طلاب وطالبات من جنسيات مختلفة وتستفيد من عدة اتفاقيات مع جامعات عالمية وهيئات محلية.// انتهى //11:46ت م0043

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يرعى بعد غدٍ حفل تخريج الدفعة الـ 11 لطلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان والدفعة الـ 6 من حملة الماجستير بالجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.